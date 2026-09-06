نقيب الفلاحين يطالب الجزارين بخفض الأسعار: الدواجن بقت ببلاش وأعلى سعر للحوم عندنا 380 جنيها

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تكاليف النقل وتعدد الحلقات في المدن ترفع التكلفة، مؤكدا في الوقت ذاته أن السعر العادل لكيلو اللحوم للمستهلك 400 جنيه كحد أقصى.

واستشهد خلال برنامج "تحت الشمس" المذاع عبر فضائية "الشمس" ببيع اللحوم في محافظات الصعيد بـ 380 جنيها مع تحقيق أرباح، قائلا: "عندنا في البلد أعلى سعر 380 جنيها، وبيكسبوا".

ورفض وصول أسعار اللحوم إلى 500 أو 600 جنيه في بعض المناطق، بالتزامن مع تراجع أسعار الماشية الحية في الأسواق ، متابعا: "400 جنيه للكيلو كويسة أوي، أنا بسمع أرقام 500 و 600 جنيه، مع انخفاض أسعار القائم، الجزار لازم يخفض الأسعار".

ورأى أن ضعف الإقبال على اللحوم يعود إلى تراجع أسعار الدواجن، معقبا: "البيع قليل لأن الدواجن بقت ببلاش، والجزار لا زال مثبت السعر عند هذا الحد!".

ولفت إلى أن المربي يُعد الطرف الأقل ربحية في المنظومة بأكملها، مشيرا إلى تحمله تربية الماشية لمدة سنتين بتكلفة تصل إلى 80 ألف جنيه ليبيعه بـ 90 ألف جنيه، ويحقق صافي ربح 10 آلاف جنيه.