رامي صبري يتوج بجائزة «نجم الغناء العربي» في الموريكس دور ويعلق: «أتشرف أن أكون من المجتهدين بين الكبار»

حصد رامي صبري جائزة «نجم الغناء العربي» خلال حفل توزيع جوائز مهرجان «الموريكس دور»، الذي أقيم مساء أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور نخبة من نجوم وصناع الفن والإعلام في الوطن العربي.

وصعد رامي صبري إلى المنصة ليلقي كلمة مؤثرة عقب تسلمه التكريم، قال فيها: «سعادتي لا توصف بتواجدي اليوم في لبنان.. أنا أعشق لبنان، ونحن كمصريين نكن لها محبة خاصة في القلب.. هذه الجائزة غالية عليّ؛ لأن اسمها كبير، ولقب نجم الغناء العربي يحمل مسؤولية كبيرة.. أعلم أن هناك نجومًا سبقوني وأسماء أكبر مني، لكني أتشرف أن أكون واحدًا من المجتهدين بينهم، وأتقدم بخالص الشكر لإدارة الموريكس دور، وللبنان، ولجمهوري الذي منحني هذا الحب.. أنا فخور جدًا بوقوفي بينكم اليوم».

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات خلال صيف 2026، تصدرها النجاح الكبير لألبومه الأخير «القمر»، واختتمها بحفل تاريخي في «المسرح الروماني»، سجل حضورًا جماهيريًا كاملًا وتجاوزًا للطاقة الاستيعابية، في رقم قياسي غير مسبوق هذا الموسم.

وتحول المسرح خلال الحفل إلى حالة واحدة من التفاعل والانسجام، حيث ردد الآلاف كلمات أغاني «القمر»، إلى جانب أبرز محطاته الفنية، في تأكيد على رسوخ مكانته في وجدان الجمهور العربي.

ولم تقتصر النجاحات على مصر ولبنان، فقد حقق رامي صبري أرقامًا استثنائية في الخليج؛ فنفدت تذاكر حفل «عبادي الجوهر أرينا» بجدة خلال 3 ساعات فقط، وفي أبوظبي بيعت تذاكر الحفل الأول خلال 60 دقيقة، والثاني خلال 30 دقيقة، وهو ما دفع الجمهور للمطالبة بحفل ثالث.