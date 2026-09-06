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اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بلدتين وسط وشمالي الضفة الغربية المحتلة، وجرف نحو 27 دونما من الأراضي الزراعية جنوبي جنين.

وقالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة كوبر شمال مدينة رام الله وسط الضفة، و"أطلق الرصاص تجاه الشبان (الفلسطينيين)".

وأوضحت أن الاقتحام طال أيضا بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين شمالي الضفة، دون الإشارة إلى وقوع اعتقالات أو إصابات.

وفي جنين أيضا، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي جرف واقتلع أشجار زيتون على جانبي شارع جنين- نابلس، قرب قرية واد دعوق جنوب المدينة.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس قروي واد دعوق، عبد الناصر الحويطي، قوله إن أعمال التجريف بدأت من منطقة دوار عرابة باتجاه مدخل القرية، وشملت الأراضي الواقعة على جانبي الشارع.

وقدر الحويطي، المساحة التي طالتها أعمال التجريف بنحو 27 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وفي 6 أغسطس الماضي، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية لإزالة الأشجار والنباتات من أراض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 310 دونمات في محافظة جنين، بحسب "وفا".

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشملت عمليات القتل والاعتقال والتهجير وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني.