اختبار أخير لأشرف داري مع الأهلي قبل يناير

يضع النادي الأهلي مدافعه المغربي أشرف داري تحت الاختبار خلال الفترة الحالية وحتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وكان أشرف داري خارج قائمة الأهلي حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يقرر النادي تسجيل اللاعب بعد عدم التوصل لاتفاق مع لاعب أجنبي في خط الوسط، وصعوبة الاتفاق مع اللاعب ووكيله على شروط الرحيل بالتراضي.

واتفق الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مع إدارة الكرة بالنادي والمتمثلة في سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة وياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي، على منح المدافع المغربي فرصة خلال الفترة الحالية.

وأبلغ عموتة أشرف داري أن التعرض لأي إصابة عضلية أو عدم الجاهزية الفنية والظهور بشكل قوي خلال الفترة المقبلة سيعني رحيله عن النادي في انتقالات يناير المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الانتصار في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري، أمام الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وزد بنتيجة 2-0، وأخيرًا سموحة بنتيجة 1-0.