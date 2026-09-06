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أعداد جريدة الشروق
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وزير الطاقة الأمريكي: البحرية الأمريكية مستمرة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز حتى تتراجع إيران

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 7:59 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 7:59 م

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليو الأحد، إن حراسة البحرية الأمريكية التي تساعد ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز ضرورية للحفاظ على تدفق النفط الخام عبر الممر المائي، في إشارة إلى أن هذه الحراسة لن تنتهي في أي وقت قريب.

وأوضح رايت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نحن نُسير الكثير من السفن عبر المضيق، لكن ذلك يتطلب بالطبع تدخل الجيش الأمريكي للقيام بذلك. ولا يزال الإيرانيون يتسببون في مشكلات، لكن البحرية الأمريكية تنتصر في هذه المعركة" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار رايت في سلسلة من المقابلات التلفزيونية، اليوم الأحد، إلى أن متوسط تدفقات النفط عبر المضيق يزيد على 9 ملايين برميل يوميا.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن المنطقة عادت إلى "مستوي يبلغ ثلثي أو أكثر من تدفقات ما قبل الصراع"، مع مرور كميات إضافية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر خطوط الأنابيب ومسارات أخرى.

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