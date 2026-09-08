وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين لإتاحة حضور الجلسات والاطلاع على القضايا عن بُعد

أعلنت وزارة العدل، إطلاق منصة خدمات المحامين، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتح باب التسجيل بها، تمهيدًا للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد مطلع الشهر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر دخوله حيز النفاذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

وتتيح المنصة الجديدة للمحامين حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد، والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور محاضر الجلسات إلكترونيًا، فضلًا عن إخطارهم بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم المحمولة.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمات الجديدة تسهم في اختصار زمن إجراءات الدعوى الجنائية وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى التواجد بمقرات المحاكم، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المُنصفة.

وأتاحت الوزارة، مقاطع مرئية «فيديوهات شارحة» توضح خطوات التسجيل والاستفادة المُثلى من كافة الخدمات المقدمة لتيسير التعامل مع المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل، الانتهاء الكامل من تدريب قضاة محاكم الجنايات، وأمناء سر الجلسات، والمحامين بدوائر محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط؛ للتدريب على المنظومة الرقمية المستحدثة للتقاضي عن بُعد.

وتتضمن المنظومة، آليات ربط إلكتروني مشفر ومُؤمَّن لحضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بُعد، إلى جانب تفعيل منظومة تحويل الصوت إلى نص لميكنة وتدوين وقائع الجلسات بدقة.

وأكدت وزارة العدل، استمرار خطتها التدريبية والتوعوية المكثفة، والانتهاء خلال الشهر الجاري من تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بنطاق محاكم استئناف المنصورة وبني سويف وقنا، بما يكفل الجاهزية الكاملة لكل االدوائر القضائية على مستوى الجمهورية تزامنًا مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.