 الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون في الدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون في الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 8:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 8:57 م

اختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة من مساء غدٍ، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

عقد الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، محاضرة مطولة للاعبين، تناولت شرح العديد من النواحي الخططية المتعلقة بالمباراة، ‏والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.‏

وبدأ المران بتنفيذ مجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية المتنوعة، في إطار الاستعداد ‏للمباراة، قبل أن يجري تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين غدًا على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ‏ويسعى الأهلي للفوز بها، ومواصلة الانتصارات في البطولة.‏

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري، بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وزد بنتيجة 2-0، وحقق الفوز في ‏الجولة الماضية على سموحة بنتيجة 1-0.‏


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