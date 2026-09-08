الأمم المتحدة تطلق تقرير بشأن أثر العمل التطوعي في الدول العربية

كيف نقيس القيمة الحقيقية للعمل التطوعي؟ يقع هذا السؤال في صميم تقرير حالة العمل التطوعي في العالم لعام 2026، "العمل التطوعي وقياساته"، والذي يُطلق في الدول العربية من خلال حدث إقليمي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين وجامعة الدول العربية.

وقد أطلِق التقرير عالميًا للمرة الأولى في 5 ديسمبر 2025، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال الفعالية الافتتاحية للسنة الدولية للمتطوعين 2026. ويجمع التقرير أحدث البحوث والرؤى حول سبل قياس العمل التطوعي بفاعلية أكبر، وأهمية توفر أدلة أفضل لدعم التنمية المستدامة.

وبمناسبة الإطلاق الإقليمي في القاهرة، نظم برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين وجامعة الدول العربية فعالية الإطلاق الرسمي للنسخة العربية من التقرير أمس، وورشة عمل إقليمية، اليوم، بعنوان "قياس العمل التطوعي وإبراز قيمته".

وقال الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية: يتزامن إطلاق التقرير في الدول العربية مع الحدث رفيع المستوى الذي تنظمه جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي، التي أعدت بالتعاون مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال العمل التطوعي تعد جزءًا مهمًا من تنفيذ هذه الاستراتيجية، وقد انعكست هذه الجهود في التقرير.

وتابع: تتوافق توصيات التقرير مع الخطوات التنفيذية المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي. ويمثل إطلاق التقرير في الدول العربية بداية جديدة نحو تعزيز العمل التطوعي بصورة أكثر تنسيقًا وتنظيمًا، بما يعظّم الاستفادة من العمل التطوعي في الدول العربية وحول العالم.

وستجمع ورشة العمل التي تستمر يومين ممثلين عن الحكومات والمكاتب الإحصائية الوطنية والمنظمات التي تُشرك المتطوعين، والأوساط الأكاديمية، وكيانات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، لتبادل الخبرات وبحث سبل إسهام العمل التطوعي في الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي.

من جهته، قال تويلي كوربانوف، المنسق التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين: "يتطوع ملايين الرجال والنساء كل شهر في مختلف أنحاء الدول العربية. ويدعو تقريرنا إلى تحسين قياس مساهماتهم والاعتراف بها وتقديرها، كما يقدم أدوات عملية لدعم العمل التطوعي في مختلف أنحاء المنطقة."

ومن خلال حلقات النقاش والجلسات التفاعلية، سيستعرض المشاركون والمشاركات نُهُجًا مبتكرة لقياس المشاركة في العمل التطوعي، ويناقشون كيف يمكن توفر أدلة أفضل تسهم في تعزيز السياسات والبرامج والاعتراف بمساهمات المتطوعين والمتطوعات في مختلف أنحاء المنطقة العربية.