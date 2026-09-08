 هاري وميجان يتفاجآن برسالة قصر باكنجهام بشأن وضعهما كعضوين غير عاملين في العائلة المالكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هاري وميجان يتفاجآن برسالة قصر باكنجهام بشأن وضعهما كعضوين غير عاملين في العائلة المالكة

لندن - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 6:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 6:53 م

أصيب الأمير هاري وزوجته ميجان بحالة من الدهشة بسبب الطريقة التي أصدر بها قصر باكنجهام رسالة توضح أنهما لا يزالان عضوين غير عاملين في العائلة المالكة، وذلك رغم عودتهما إلى المملكة المتحدة.

وكانت الرسالة، التي تم إرسالها بالنيابة عن الملك تشارلز الثالث إلى كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، بمثابة مفاجأة للزوجين عندما تم نشرها في وسائل الإعلام، أمس الاثنين؛ حيث يرجع ذلك بصورة جزئية إلى أنهما لم يمنحا سوى وقت قصير لمراجعة محتواها أو التعليق عليه، بحسب مصدر مطلع .

وذكر المصدر أن ممثلي الزوجين حصلا على نسخة من الرسالة قبل ساعة و12 دقيقة فقط من نشرها في وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر أن ذلك لم يترك لهما سوى وقت قصير للرد، حيث كان من الصعب التواصل مع هاري - الذي كان في اجتماع - إلا قبل دقيقتين فقط من صدور الرسالة.

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