قالت والدة الطفل أحمد محمد سعد، المجني عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة طفل شبرا الخيمة»، إن المتهم الأول طارق أنور عبدالمتجلي استغل سهر الأطفال خلال شهر رمضان للتقرب منهم، وجذبهم بالهدايا والأموال.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن أحد بائعي اللحوم المجمدة توسط للمتهم للعمل في مقهى بالمنطقة، مدعيًا وجود صلة قرابة بينهما.

وذكرت أن المتهم اتبع الأسلوب نفسه مع ابنها؛ إذ دفع أموالًا إلى صاحب محل ألعاب إلكترونية للسماح للطفل باللعب باستمرار، ما ساعده على التقرب منه، بحسب روايتها.

ورأت أن مسلسل «لعبة جهنم» رسم للمتهم صورة دينية مغايرة لما عرفه سكان المنطقة عنه، قائلة: «كان إنسانًا عاديًا يدخل المسجد ويصلي».

وروت أن ابنها خرج من المنزل في 15 أبريل 2024 ولم يعد، ما دفع الأسرة إلى البحث عنه طوال الليل.

وأضافت أن أحد العاملين في المنطقة أخبرها صباح اليوم التالي بأنه شاهد الطفل عند الساعة الحادية عشرة مساء بصحبة المتهم، فيما اتصل صاحب المقهى بطارق ليسأله عن أحمد، فأنكر وجود الطفل معه وادعى مغادرته المنطقة، وفق روايتها.

وأشارت إلى تقديمها بلاغًا في قسم الشرطة، قبل أن ترافق أحد الضباط خلال تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، التي رصدت توجه ابنها بصحبة المتهم إلى شقة في منطقة كفر عرابي، ثم تلقت لاحقًا نبأ مقتله.

وتقدم «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، معالجة درامية مستوحاة من القضية، مع تغيير الأسماء وبعض التفاصيل، ولا تمثل توثيقًا حرفيًا لأوراق التحقيقات أو الأحداث.

وبحسب أمر الإحالة، اتُهم طارق أنور عبدالمتجلي بخطف الطفل عن طريق التحايل وقتله عمدًا مع سبق الإصرار، بتحريض واتفاق ومساعدة المتهم الثاني علي الدين محمد علي، الذي كان عمره 15 عامًا ويقيم في الكويت وقت ارتكاب الواقعة.

وأيدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، في 8 فبراير 2026، حكم إعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني لحداثة سنه.

وحددت محكمة النقض جلسة 11 يناير 2027 لنظر الطعن على الحكمين، ما يعني استمرار القضية أمام القضاء حتى الفصل في الطعون المقدمة.