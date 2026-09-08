كشف الدكتور عمرو الطيبي، مدير عام منطقة آثار سقارة، تفاصيل الكشف الأثري الجديد الذي توصلت إليه بعثة مصرية إسبانية مشتركة من جامعة برشلونة المستقلة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، في منطقة سقارة.

وقال الطيبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، إن البعثة نجحت في الكشف عن مقبرة تعود إلى أواخر عصر الأسرة الخامسة، خلال عهد الملك جد كا رع، أحد ملوك الدولة القديمة، المعروفة باسم «عصر بناة الأهرام».

وأوضح أن المقبرة تتميز بحالة جيدة من الحفظ، وتضم نقوشًا وألوانًا بديعة نُفذت بتقنية النقش الغائر، مشيرًا إلى أن المقبرة تحتوي على مقصورتين جنائزيتين.

وأضاف أن المقصورة الأولى تخص صاحب المقبرة الرئيسي، ويدعى «إيون مين»، الذي شغل عددًا من المناصب المهمة خلال تلك الفترة، من بينها منصب القاضي ومدير المحكمة ورئيس الكتبة المختصين بالنظر في الشكاوى.

وأشار إلى أن البعثة عثرت كذلك على مقصورة ثانية داخل المقبرة تخص والد صاحب المقبرة، ويدعى «إيتي»، والذي شغل بدوره عددًا من الوظائف المرتبطة بإدارة الأراضي الزراعية والضرائب.

وسبق أن كشفت البعثة الأثرية الإسبانية المصرية المشتركة، العاملة في منطقة آثار سقارة، عن مقبرة أثرية تعود إلى أواخر عصر الأسرة الخامسة، وتحديدًا في عهد الملك «جد كارع إيسسي»، وذلك خلال أعمال موسم حفائر البعثة لعام 2026، بالمنطقة المعروفة باسم «جبانة مارييت» شمال سقارة.

وتتمثل المقبرة المكتشفة في مصطبة متوسطة الحجم تضم مقصورتين جنائزيتين، تخص إحداهما شخصًا يُدعى «يونمين»، الذي شغل عددًا من المناصب الرفيعة، من بينها القاضي، ومدير المحكمة، ورئيس الكتبة المختصين بالنظر في العرائض والشكاوى.

أما المقصورة الثانية فتخص والده «إيتي»، الذي شغل وظائف كتابية مرتبطة بإدارة الأراضي الزراعية والقرابين.

وتعمل البعثة في إطار مشروع علمي مشترك بين جامعة برشلونة المستقلة بإسبانيا والمجلس الأعلى للآثار، حيث تواصل أعمال الحفائر والبحث الأثري في المنطقة الواقعة شمال سقارة.