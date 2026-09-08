الفيوم تستعد للدورة الثالثة من مهرجانها السينمائي الدولي

عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لتنظيم الدورة الثالثة من مهرجان «الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة»، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل، بحضور عدد من مسئولي المحافظة وإدارة المهرجان.

وناقش الاجتماع برنامج الدورة الجديدة، والفعاليات المصاحبة، وأماكن إقامتها، إلى جانب ترتيبات استقبال وإقامة ضيوف المهرجان، والتنسيق بين الجهات المشاركة في التنظيم.

وأكد نائب المحافظ أن المهرجان يمثل فرصة للترويج للمقومات السياحية والبيئية والأثرية التي تتمتع بها الفيوم، واستقطاب فنانين وصناع سينما من مصر والدول العربية والأجنبية، بما يدعم جهود المحافظة في تنشيط السياحة ووضعها على خريطة الفعاليات الثقافية الدولية.

ووجه التوني بتحديد أدوار الجهات المشاركة والانتهاء من الاستعدادات مبكرًا، مع الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها المحافظة خلال الدورتين السابقتين، والعمل على تطوير الفعاليات وزيادة المشاركة الجماهيرية.

وشدد على ضرورة توسيع نطاق عروض المهرجان لتشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم اقتصارها على مدينة الفيوم ومركز يوسف الصديق وجامعة الفيوم، من خلال الاستفادة من شاشات العرض في مناطق التجمعات والأندية ومراكز الشباب.

وأوضح أن التوسع في العروض يستهدف إتاحة الفعاليات لأكبر عدد من المواطنين، والاستفادة منها في نشر الوعي بالقضايا البيئية، والتعريف بالمقومات الطبيعية للمحافظة وأهمية الحفاظ عليها.

ويضم المهرجان 3 أقسام رئيسية للأفلام، هي الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة، إلى جانب ندوات وورش عمل وأنشطة فنية وتوعوية.

وتتناول الأفلام المشاركة عددًا من القضايا، بينها حماية المحميات الطبيعية، والحفاظ على المياه والطبيعة الزراعية، وتأثير الحروب على البيئة والمجتمعات، والعنف ضد المرأة، والتنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار التعاون بين محافظة الفيوم وعدد من الجهات المعنية بالثقافة والفنون والبيئة، إلى جانب جامعة الفيوم، بهدف دعم الحراك الثقافي والفني والتعريف بالمقومات التي تتميز بها المحافظة.