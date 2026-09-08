الجزائر: ارتفاع حصيلة حادث تصادم إلى 10 قتلى و10 جرحى

ارتفعت حصيلة حادث مرور تسلسلي وقع مساء اليوم الاثنين، بولاية تيزي وزو شرقي الجزائر إلى 10 قتلى و10 جرحى، وفق حصيلة مؤقتة أعلنتها مصالح الحماية المدنية الجزائرية.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 16:39 بالتوقيت المحلي على الطريق الوطني رقم 12 ببلدية تادمايت، دائرة ذراع بن خدة، إثر اصطدام تسلسلي بين شاحنة ذات مقطورة وعشر مركبات.

وأضاف المصدر أن القتلى العشرة جرى تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما أسعف الجرحى ونقلوا إلى المستشفى المحلي، بينما تتواصل عمليات التدخل في موقع الحادث.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار ارتفاع عدد حوادث المرور في الجزائر، التي تسجل سنويا آلاف الحوادث وآلاف الضحايا، وسط جهود رسمية للحد من حوادث الطرق وتعزيز إجراءات السلامة المرورية