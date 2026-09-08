ناهد السباعي تكشف تفاصيل إغلاق حسابها على إنستجرام وتحذر الفنانين من الدعوات الوهمية

كشفت الفنانة ناهد السباعي تفاصيل إغلاق حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، موضحة أن الأمر جاء على خلفية مشكلة متعلقة بحقوق الملكية الفكرية والمحتوى المرتبط بفعالية حضرتها مؤخرًا.

ونشرت ناهد، بيانًا رسميًا عبر حساب مؤقت، أوضحت خلاله أنها تلقت مكالمة من خارج مصر لدعوتها لحضور حفل لإحدى العلامات التجارية، قبل أن تتلقى دعوة رسمية من شركة «Double Trouble»، ممثلة في مالكها محمد مكاوي، لحضور احتفال قُدم لها على أنه مرتبط بعلامة تجارية وجهة معينة.

وأكدت ناهد، أن الدعوة كانت مجانية، وأنها لم تتقاضَ أي أجر أو مقابل مادي نظير حضورها، مشيرة إلى أنها شاركت في الفعالية بصفتها ضيفة وبناءً على المعلومات التي تلقتها، دون أن تكون لها علاقة بتنظيم الحدث أو الجهة القائمة عليه، بحسب البيان.

وأضافت أنها فوجئت بعد ذلك باكتشاف أن العلامة التجارية التي تم ربط الفعالية بها لا علاقة لها بالحدث، وأن المعلومات التي قُدمت إليها عند توجيه الدعوة لم تكن تعكس حقيقة الأمر.

وأوضحت أن حسابها الرسمي على «إنستجرام» أُغلق عقب نشرها محتوى متعلقًا بحضورها للفعالية، بسبب مشكلة مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والمحتوى الخاص بالحدث، مؤكدة أن ذلك تسبب لها في ضرر مباشر، رغم حضورها بناءً على دعوة ودون الحصول على أي مقابل مادي.

ووجهت ناهد السباعي، تحذيرًا إلى زملائها الفنانين والعاملين في الوسط الفني، داعية إلى التأكد من الجهات المنظمة لأي فعالية والتحقق من صحة المعلومات والعلامات التجارية المرتبطة بالدعوات، لتجنب التعرض لمواقف مماثلة.

وأكدت في ختام بيانها احتفاظها بكل حقوقها القانونية تجاه أي استخدام لاسمها أو صورتها أو حضورها، أو أي أضرار ترتبت على الواقعة، مشيرة إلى أن الحساب البديل سيتم استخدامه بشكل مؤقت لحين عودة حسابها الرسمي.