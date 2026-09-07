التعليم: دخول الطلاب للمدارس تدريجيا طوال الأسبوع الأول من الدراسة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدراسة في العام الجديد 2026/2027، والتي تنطلق 12 سبتمبر الجاري، تبدأ قبل أسبوع فقط من العام السابق الذي انطلق 20 سبتمبر.

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن هذا الفرق يُخفض إلى 5 أيام باستبعاد يومي الإجازة الأسبوعية، لافتًا إلى أن دخول الطلاب للمدارس يتم تدريجيًا طوال الأسبوع الأول من الدراسة.

وأشار إلى أن قرار بدء الدراسة مبكرًا يستهدف زيادة إجمالي أيام العام الدراسي، لتعكس عدد الساعات اللازمة لتدريس المواد على مدار العام الذي تتخلله إجازات وأعياد وبعض الظروف الطارئة أحيانًا.

ونفى وجود أي تغيير في المدة الزمنية لليوم الدراسي أو الحصة، مضيفًا أن المديريات التعليمية تنسق أوضاعها وفق طبيعة كل مدرسة فيما يتعلق بالدخول التدريجي للطلاب.

وأكد أن ملف الكثافات داخل الفصول الدراسية حظي باهتمام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، منذ توليه الوزارة في إطار جهود إصلاح المنظومة التعليمية.

وذكر أن الكثافات مُحددة بأقل من 50 طالبًا للفصل، وأنها تنخفض لـ41 طالبًا أو أقل في بعض المحافظات، مؤكدًا التزام جميع المدارس على مستوى الجمهورية بهذه النسب.