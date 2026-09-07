البنك الأهلي يهزم غزل المحلة بثلاثية في الدوري

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حقق فريق البنك الأهلي فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وأقيمت المباراة على ملعب «القاهرة الدولي»، وشهدت تفوق البنك الأهلي الذي نجح في حسم المواجهة لصالحه وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وافتتح أسامة فيصل التسجيل للبنك الأهلي في الدقيقة 16، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 31.

ونجح عبده يحيى في تقليص الفارق لصالح غزل المحلة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل هدف فريقه في الدقيقة 44.

وعاد أسامة فيصل للتألق مجددًا، بعدما أحرز الهدف الثالث للبنك الأهلي في الدقيقة 48، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم نقاط المباراة.

وبهذا الفوز، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، واصل غزل المحلة نتائجه السلبية، ليستمر في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، في ظل قيادة أحمد خطاب للفريق.