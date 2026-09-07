العرض الروسي ليزا المسكينة يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشارك العرض المسرحي الموسيقي الروسي «ليزا المسكينة» (Poor Liza) ضمن عروض المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك في الثامنة مساء الليلة على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية.

وتستعيد هذه التجربة القصة الشهيرة للكاتب الروسي نيكولاي كارامزين، حول الحب الأول بين الفتاة الريفية ليزا والنبل إيراست، وهي الحكاية التي رسخت حضورها في الذاكرة الأدبية والثقافية الروسية، وانتقلت إلى المسرح والسينما في أكثر من معالجة.

و«ليزا المسكينة» عرض موسيقي قُدم على خشبة مسرح سانت بطرسبرغ للجمهور الشاب في روسيا، وتبلغ مدة العرض 80 دقيقة.

وتدور أحداث العرض حول العلاقة بين ليزا، الفتاة الريفية، وإيراست، النبيل الذي يجمعها به حب يبدو في بدايته نقيًا ومختلفًا، قبل أن تضعهما الظروف أمام اختبارات تكشف مدى قدرتهما على التمسك بهذا الشعور.

ويستند العرض إلى قصة نيكولاي كارامزين (1766-1826)، فيما كتب الأشعار يوري رياشينتسيف.

وتقام الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري، وتتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجًا فكريًا وورشًا تدريبية وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.