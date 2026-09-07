أشاد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الاثنين، بالمحادثات التي أجريت خلال نهاية الأسبوع في موسكو وكييف، مشيرا إلى أنها قد تفضي إلى تحديد موعد لمحادثات سلام ثلاثية جديدة.

وتحدث ويتكوف عبر منصة إكس عن "تقدم جوهري تحقق، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية".

ويتولى ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، التفاوض باسم الجانب الأمريكي. وزار الموفدان الأمريكيان كييف الأحد للمرة الأولى.

وصرح مسئول أوكراني لوكالة فرانس برس، الأحد، بأنَّ المبعوثين طرحا مقترحات جديدة وأكثر فعالية لإنهاء الحرب، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذّر من أن القتال من المرجح أن يستمر حتى الشتاء.

والاثنين، لم يستبعد الكرملين إجراء محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا بهدف إنهاء النزاع.

ورعت الولايات المتحدة آخر لقاء للمفاوضين من موسكو وكييف في جنيف في فبراير الماضي، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن القضايا الحدودية.

وتباطأت الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن في الأشهر الأخيرة مع تحويل إدارة ترامب تركيزها نحو الحرب مع إيران.