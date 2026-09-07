زد: مفاوضات الأهلي مع محمد شوقي «مجرد أحاديث ودية»

تحدث أحمد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي زد، عن فوز فريقه أمس على أساس تيليكوم الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية.

وقال عبدالله في تصريحات إذاعية: «انطلاقة قوية من زد، ولدينا استراتيجية، وليس لدينا سقف للطموحات، وتكون لدينا القدرة على المنافسة على جميع الألقاب».

وأضاف: «محمد شوقي مدير فني على أعلى مستوى، سواء من حيث مسيرته أو كلاعب، وطموحه يناسب طموح نادي زد. وهذا الموسم هدفنا أن نتوج بالألقاب والتواجد ضمن الكبار، وهدفنا تكوين توليفة جيدة لنادي زد من قطاع الناشئين».

وتابع: «إن شاء الله تكون انطلاقة مميزة لزد بداية من الكونفدرالية. والكلام حول مفاوضات محمد شوقي، سواء من الأهلي أو المنتخب الأولمبي، مجرد أحاديث ودية، ونحن ومحمد شوقي على نفس الفكر والتوافق، ولن نقف عائقًا أمام أي شخص، ولكن تركنا له الحرية، ونحن وشوقي على نفس التوافق».