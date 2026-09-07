المبعوث الأممي لليمن: هجمات الحوثيين تطور بالغ الخطورة ينذر باتساع نطاق النزاع

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، إن «الهجمات الأخيرة التي شنتها أنصار الله أدت على عدة جبهات إلى تصاعد حدة الاشتباكات»، منوهًا إلى أنها «تطورٌ بالغ الخطورة يُنذر باتساع نطاق النزاع».

وأضاف في بيان، مساء الاثنين، أن «التقارير الواردة عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، ونزوح أسر، وتضرر البنية التحتية المدنية، تُثير قلقَا بالغَا».

ونوه إلى أن «اليمن عانى بالفعل لأكثر من عقد من النزاع»، محذرًا من أن العودة إلى قتال واسع النطاق ومتواصل، ستكون له عواقب وخيمة على المدنيين، كما ستزيد من صعوبة المسار المعقد أصلَا نحو التوصل إلى تسوية سياسية.

وأوضح أن «مطالب اليمنيين بالأمن، ومؤسسات فاعلة، ومستقبل يتجاوز هذا النزاع، تتطلب مسارَا سياسيَا ذا مصداقية، قادرًا على معالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تقع في صميم النزاع».

ودعا الأطراف إلى وقف جميع الأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاستفادة الكاملة من القنوات القائمة، بما في ذلك لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة، لمنع المزيد من التصعيد.

وشدد على أهمية وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكد المبعوث الأممي أنه «سيواصل الانخراط المباشر مع الأطراف بهدف احتواء التصعيد الحالي والحفاظ على مساحة للحوار».

وفي ختام بيانه، دعا الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى استخدام نفوذها لتحقيق هذه الأهداف، ودعم العودة إلى المفاوضات السياسية.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عمليات واسعة بجبهات عدة، وأنها استعادت فيها مواقع وأفشلت محاولات تسلل لجماعة الحوثيين.

وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها دمرت 3 أنساق لمليشيا الحوثي في محور البرح غربي تعز بالطائرات المسيرة، بعد خوض اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع الحوثيين.

وأعلن الجيش اليمني استهداف مركبة عسكرية مدرعة تابعة للحوثيين في جبهات مأرب، بعملية قال إنها حققت إصابة مباشرة للهدف.

من جانبه، زعم المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، أن جماعته أسقطت طائرة استطلاع مسلّحة من نوع «وينج لونج 2» تابعة للسعودية، وجرى إسقاطها أثناء تنفيذها مهام في أجواء شمال غربي مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

فيما قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي، إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن.