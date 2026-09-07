 الاثنين.. فاطمة عيد ضيفة كلام في الفن على قناة الوثائقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاثنين.. فاطمة عيد ضيفة كلام في الفن على قناة الوثائقية


نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 5:31 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 5:31 م

يستضيف الشاعر والكتاب محمد العسيري، في بودكاست "كلام في الفن- الموسم الثاني" المطربة فاطمة عيد، وذلك في التاسعة مساء الاثنين المقبل على قناة الوثائقية.

بودكاست "كلام في الفن"، يتناول تاريخ الأغنية المصرية، وتطورها عبر الأجيال، وأهم محطاتها، من خلال استضافة عدد من صناع الأغنية المصرية من المطربين والملحنين والشعراء الذين يسردون في حلقات البودكاست تجاربهم الإبداعية، وبداياتهم في عالم الغناء والموسيقى، وأبرز التحديات والمحطات على مدار مشوارهم الفني.

ويستضيف البودكاست في موسمه الثاني عددًا من الفنانين، وهم: الفنان علي الحجار، والشاعر أيمن بهجت قمر، والموسيقار أمير عبد المجيد، والملحن مدحت الخولي، والمطرب والملحن أحمد زعيم، والفنان مصطفي رزق، والمطربة الشعبية فاطمة عيد، والمنشد مصطفى جمال.

 

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