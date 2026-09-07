أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الإثنين، جاهزية مصطفى زيكو، لاعب الفريق، من الناحية الطبية لمباراة الجونة.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الجونة في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات الدوري المصري الممتاز.

وأشار بيراميدز إلى أن زيكو بات جاهزًا طبيًا وبدنيًا للعودة والمشاركة مع الفريق السماوي وذلك حسبما أوضح مصطفى المنيري، طبيب الفريق.

وأضاف طبيب بيراميدز أيضًا أن زيكو كان يعاني من إصابة على مستوى الركبة، وخضع مؤخرا لبرنامج تأهيل مكثف من أجل العودة، وشارك بشكل تدريجي في التدريبات حتى أصبح جاهزا تماما للمشاركة بداية من لقاء الجونة.

قبل أن ينهي الطبيب أن زيكو جاهز طبيًا وبدنيًا للمشاركة بداية من مباراة الجونة، ولكن قرار الدفع به في النهاية هو قرار فني، يرجع إلى المدير الفني رولاني موكوينا.

وكان زيكو أحد أهم مفاجآت منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث سجل هدف أمام نيوزيلاندا في دور المجموعات وهدف أمام الأرجنتين في دور الـ16 من المسابقة.