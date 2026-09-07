جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد سرية النخبة في حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، اغتيال يوسف عكيلة، قائد سرية النخبة في الجناح العسكري لحركة «حماس»، وذلك في هجوم أمس، على مدينة غزة.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن عكيلة، دفع خلال الفترة الأخيرة، بمخططات هجومية ضد قوات الجيش والإسرائيليين.

وبحسب مزاعمها، «عمل قائد سرية النخبة على إعادة بناء قدرات الحركة، في خرق ممنهج لوقف إطلاق النار»، مشيرة إلى «اغتياله لإزالة التهديد».

ووفق ادعاءاتها، «اتُّخذت إجراءات قبل تنفيذ الغارة، لتقليص احتمالات إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة والاستطلاع الجوي».

وأمس الأحد، استشهد فلسطيني وابنته، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر بمدينة غزة، وسط هجمات إسرائيلية طالت مناطق مختلفة في القطاع وأسفرت عن إصابة 15 شخصا.

وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد الشاب يوسف عكيلة وابنته وفاء باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في حي النصر، فضلا عن إصابة آخرين.