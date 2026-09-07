التلفزيون اليمني: عشرات الحوثيين يسلمون أنفسهم للجيش في الجوف

أفاد التلفزيون اليمني الرسمي، اليوم الاثنين، بأن عشرات المسلحين التابعين لجماعة الحوثيين سلموا أنفسهم وأسلحتهم للقوات الحكومية في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقالت قناة "اليمن" الفضائية، في خبر مقتضب، إن "العشرات من مسلحي مليشيات الحوثي في محافظة الجوف سلموا أنفسهم وأسلحتهم للقوات المسلحة".

وبثت القناة مشاهد مصورة قالت إنها توثق عملية تسليم المسلحين أنفسهم لقوات الجيش، حيث ظهر عدد منهم وهم يرفعون أيديهم ويتجهون نحو مواقع القوات الحكومية.

كما شملت المشاهد تسجيلات صوتية منسوبة إلى الجيش، تضمنت دعوات للمسلحين الحوثيين إلى تسليم أنفسهم والتأكيد لهم بعدم تعرضهم للأذى، إلى جانب أوامر ميدانية بوقف إطلاق النار خلال عملية التسليم.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة المشاهد أو عدد المسلحين الذين قالت القناة إنهم سلموا أنفسهم.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى استعادة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في إطار تصعيد تشهده عدة جبهات، بينها الجوف والبيضاء وتعز والضالع.