ميرتس بعد هزيمة حزبه في انتخابات سكسونيا-أنهالت: الاستسلام ليس خياراً بالنسبة لي

صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بأنه لا يرى سببا يدعو إلى تحمله عواقب بشكل شخصي إثر الخسائر الفادحة التي تكبدها حزبه المسيحي الديمقراطي والنجاح الساحق الذي حققه حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا أنهالت التي جرت أمس الأحد.

وعقب اجتماعات للهيئات القيادية العليا لحزبه في برلين، قال ميرتس اليوم الاثنين إن " الاستسلام ليس خياراً بالنسبة لي". وأضاف أن مسؤولية الحكومة الفيدرالية ومسؤوليته الشخصية تكمن في "أن نعمل الان على خلق للجيل القادم"، مشيراً إلى أنه يجب أن يحظى الأبناء والأحفاد بالفرصة ذاتها التي حظي بها جيله للعيش في حرية وسلام ورخاء، ومتابعاً: "هذه هي المسؤولية، ولن أتهرب منها".

ورداً على سؤال حول مدى تأثير نتيجة انتخابات سكسونيا-أنهالت على قراره بشأن الترشح مجدداً في الانتخابات البرلمانية الفيدرالية القادمة، أجاب ميرتس: "أنا أفكر حالياً في أمور كثيرة، لكنني لا أفكر في انتخابات البرلمان الاتحادي لعام 2029". وأوضح أنه يفكر بدلا من ذلك "بشكل مكثف في كيفية تمكننا من استعادة النجاح السياسي المشترك". وأضاف أنه يعلم "أن علينا جميعًا أن نصبح أفضل، وأنا أبحث عن سبل لتحقيق ذلك".

وأكد ميرتس أن الأمر لا يتعلق فقط بالفهم العقلاني للسياسة، بل هو مسألة تتعلق أيضاً بالاهتمام بالناس والتعاطف والمشاعر، مبيناً: "إنني الآن من أولئك الذين لا يُظْهِرون مشاعرهم كل يوم، لكن المواطنين يريدون إجابات مختلفة في هذا الجانب أيضاً".