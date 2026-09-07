قائد القوات البحرية الإيرانية: قادرون على شل حركة العدو في أي نقطة

أكد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب تحركات خصومها بصورة مستمرة، مشددًا على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد.

وقال إيراني، خلال الدورة الثانية عشرة للتدريب النظري في معارف الحرب بجامعة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، إن «العدو يشعر اليوم بقلق بالغ إزاء المبادرات العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية»، مضيفًا أن بلاده قادرة، عند الضرورة، على «شل حركة العدو في أي نقطة».

وشدد على ضرورة الحفاظ على الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة، مؤكدًا أن مهمتها الأساسية تتمثل في منع العدو من تحقيق أهدافه، ومشيرًا إلى أن تحركاته تخضع للرصد المستمر.

ولفت قائد القوات البحرية إلى تنفيذ قواته مهام في المياه البعيدة وخارج الحدود، معتبرًا أن عنصر المفاجأة في عدد من العمليات أدى إلى تعطيل القدرة العملياتية لبعض القطع البحرية المعادية «لفترات طويلة».

وأضاف أن التطور الذي حققته القوات المسلحة الإيرانية عزز قدرتها على التعامل مع التهديدات في مواقع مختلفة، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على المعنويات والثقة، وعدم السماح لما وصفه بـ«سرديات العدو» بالتأثير في إرادة القوات المسلحة وقناعتها.

يأتي ذلك، فيما قالت إيران إنها ستعلن عن منطقة محظورة جديدة في الخليج خلال الأيام المقبلة، وعن خرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز.

ووفقَا لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، فإن الخرائط الخاصة بمسارات عبور السفن في مضيق هرمز، التي تم الاتفاق عليها مع سلطنة عُمان، ستُوقّع خلال الأيام المقبلة، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.

وبحسب رضائي، فإن ما وصفته إيران بالمنطقة المحظورة «ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي على طول امتداده باتجاه مضيق هرمز، وصولَا إلى الخليج الفارسي»، على حدّ تعبيره.

وأضاف: «أي سفينة تدخل هذه المنطقة بنية العبور عبر مضيق هرمز، ويتم التعرف عليها، ستُدرج على قائمة عقوباتنا».

ويأتي هذا الإعلان بعد تصعيد جديد في الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت ثلاث ناقلات للنفط - قالت إنها تابعة لسُفن «شبكة الظل الإيرانية» - فدمّرت واحدة وعطّلت اثنتين.