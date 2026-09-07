القبض على مشرف مبيعات طمس اللوحة المعدنية لسياراته في بني سويف

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على قائد سيارة ملاكي بتهمة طمس لوحتها المعدنية الخلفية ببني سويف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس لوحتها المعدنية الخلفية ببنى سويف.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائدها مشرف مبيعات يحمل رخصة قيادة سارية، مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لتلافى المخالفات المرورية. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.