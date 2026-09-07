• بالتعاون مع البنك التجاري الدولي

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، نجاحه في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك من خلال الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م، بقيمة 1.383 مليار جنيه مصري، في خطوة تعد الأولى من نوعها للجهاز، وتستهدف دعم خططه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق يمتد لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، وقد شهد إقبالا واسعا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة محفظة الجهاز التمويلية وكفاءة الهيكل التمويلي للإصدار.

وقام البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بدور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ، بما أسهم في إنجاز الإصدار وفق أعلى المعايير المهنية.

وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة 2025-2031، وتمثل خطوة مهمة نحو توفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات. وأضاف أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قائلا: "إن هذا الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره جهازا حكوميا رائدا في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي، يمثل انطلاقة تاريخية، ويؤكد أن هذا التعاون سيستمر في ترسيخ الشراكة المستدامة، التي سنواصل من خلالها قيادة المزيد من الإصدارات، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك معا."

وأضاف أن هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق، وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح مصطفى إسماعيل حسن أن الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 19 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، استنادا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.

وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي وشركة CIAM، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد، ليكتمل بذلك فريق العمل، بما يعكس قوة الإصدار وشفافيته وفق أعلى معايير الكفاءة.