متحدث الرياضة: نعمل على انتقال لاعبي الكرة الطائرة للاحتراف بالأندية الخارجية

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن تتويج منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للسيدات بلقب بطولة إفريقيا للمرة الرابعة يمثل إنجازًا كبيرًا، ويحمل معنيين مهمين في مسار المنظومة الرياضية المصرية بشكل عام، والكرة الطائرة بشكل خاص.

وأضاف "الشاذلي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن المسار الأهم هو نجاح الوزارة في التعامل مع التحديات التي واجهت بعض الألعاب الجماعية، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة على المستوى القاري والعالمي، ومن بينها الكرة الطائرة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت توجيهات رئاسية بالاهتمام بهذه الألعاب، إلى جانب الفردية.

وتابع أن الوزارة عملت على تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وأدرجت لعبة الكرة الطائرة ضمنه، مع تكثيف العمل على تطوير اللعبة، والاستعانة بمجموعة من الرعايات من القطاع الخاص للمشاركة في المشروع بشكل فني وإداري شامل.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة مسار ممتد لعشرات السنين من العمل من أجل تطوير منظومة الكرة الطائرة المصرية، مؤكدًا على أن هذا المسار مستمر، وأن المنظومة أصبح لديها عدد كبير من اللاعبين المحترفين والموهوبين.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على انتقال لاعبي الكرة الطائرة للاحتراف بالأندية الخارجية على غرار ما يحدث في كرة اليد، إلى جانب العمل على مشروع للناشئين بهدف تكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين في الكرة الطائرة المصرية.

واستكمل أن استقبال منتخب سيدات الكرة الطائرة بعد التتويج باللقب كان حافلًا، لافتًا إلى إعداد مجموعة من المفاجآت للاعبات، من بينها زيادة المكافآت المخصصة للأبطال واستمرار العمل على تطوير منظومة الرعايات الخاصة بالكرة الطائرة.

https://youtu.be/TIs-5QditVs?si=WC7syHz9gbAOhB1V

وتُوج منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات بلقب بطولة إفريقيا، بعدما تغلب على نظيره الكيني بـ3 أشواط دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة الماضية في كينيا.

ويأتي التتويج القاري ليمنح المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، ليسجل الظهور الأول له في تاريخ مشاركاته الأولمبية.