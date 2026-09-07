قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر حققت "طفرة طيبة" في معدلات تأسيس الشركات، مشيرا إلى ارتفاع عدد الشركات المؤسسة في النصف الأول من عام 2026 ليصل إلى 26.521 شركة مقارنة بـ 22.133 شركة في النصف الأول من عام 2025 بنسبة نمو بلغت نحو 20%.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc" مصر"، مساء الأحد، أن الإمارات والسعودية تصدرتا قائمة نسبة المساهمات في رؤوس الأموال من إجمالي المساهمات العربية والأجنبية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أطلقت لأول مرة تقريرا شاملا متاحا عبر QR Code يرصد أداء أول ستة أشهر من العام من يناير إلى يونيو لكافة الأنشطة الخاضعة للوزارة، والتي تشمل قطاعات التجارة، والمعارض الدولية، وتنمية الصادرات، والتأسيسات الجديدة للشركات.

ونوه أن هذه النشرة الدورية ستصدر بصفة شهرية لتعريف الرأي العام والمستثمرين بجميع البيانات والمستجدات الاستثمارية في مصر.