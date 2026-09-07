وزير الاستثمار: أحداث السنوات الأخيرة أثبتت للشركات ضرورة امتلاك مكون تصديري

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العديد من الشركات الكبرى كانت تخطط للتصدير عند استيراد خطوط الإنتاج، إلا أن حجم الطلب المحلي المرتفع كان يستوعب كامل طاقتها الإنتاجية ويجبرها على توجيه مبيعاتها للسوق المحلي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc" مصر"، مساء الأحد، أن الأحداث التي شهدتها السنوات الأخيرة دفعت الشركات لإدراك ضرورة امتلاك مكون تصديري وتحقيق تنوع تصديري "في غاية الأهمية".

ولفت إلى وجود نهج مختلف يعتمد على عدم الاكتفاء بانتظار المصدرين في المكاتب، مشيرا إلى الذهاب للشركات في المحافظات.

وأشار إلى تنظيم جولات في طنطا ومحافظة الغربية وبورسعيد، مع استمرار تلك الجولات شهريا بمشاركة كل الجهات المعنية بتنمية الصادرات، تشمل هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وهيئة المعارض، ومركز تدريب التجارة الخارجية الذي يمنح الاعتمادات للمصدرين الصغار.

ونوه إلى الاستعداد لإطلاق "المختبر التنظيمي لتجارة"، لافتا إلى إبداء ثلاث أو أربع شركات رغبتها في الانضمام لتقديم معلومات وبيانات تدعم المصدرين وتفتح منحى معلوماتيا جديدا يضمن تنويع الأسواق بدلا من الاقتصار على سوق واحد.

وأكد استمرار العمل على تطوير برامج رد الأعباء التصديرية لتكون متغيرة ومرنة لمراعاة المتغيرات الاقتصادية، موضحا أن تداعيات الحرب الإقليمية ومضيق هرمز أدت إلى ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة تكاليف التأمين بشكل كبير.