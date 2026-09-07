وزير الاستثمار: الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر من عائدات قناة السويس

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 12.2 مليار دولار، خلال العام المنصرم، بينما سجل العام الذي سبقه نحو 11.6 مليار دولار بعد تحييد صفقة "رأس الحكمة".

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc" مصر"، مساء الأحد، أن العام الحالي شهد تسجيل نحو 13.2 مليار دولار في تسعة أشهر حتى الآن.

وأوضح أن تقييم الأرقام يتم استنادا إلى ثلاثة محاور تتمثل في المقارنة مع دول الإقليم، والمقارنة مع الفترات التاريخية السابقة، والمقارنة مع المستهدفات الموضوعة مسبقا.

وأكد أن تصدر مصر للمركز الأول على مستوى القارة الإفريقية يعكس تحقيق أرقام "معقولة نسبيا"، مشيرا إلى أن المؤشر الأساسي يكمن في تحرك المسار والاتجاه العام في منحنى تصاعدي من عام لآخر، فضلا عن قياس نسبة تلك الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي للتأكد من ثباتها أو ارتفاعها المستمر.

ودعا إلى ضرورة النظر إلى القطاعات الجاذبة للاستثمار سواء القطاع الصناعي، أو الخدمي الذي يدعم الصادرات الخدمية، مضيفا أن قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات يتمتعان بأهمية بالغة ويجذبان استثمارات تتطلب توفير البيئة الملائمة للعمل.

وأكد أن حصيلة الاستثمارات تفوق إيرادات قناة السويس كانت تسجل في أعلى تقديراتها ما بين 9 إلى 9.5 مليار دولا، موضحا أن أرقام الاستثمار "أكبر" وأعلى، ولكن قناة السويس تظل مرفقا بالغ الأهمية إلى جانب أهمية الاستثمارات في آن واحد.