وزير الأوقاف يبحث تعزيز التعاون الديني مع مفتي شرق جورجيا

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ إعتبار أمينوف، مفتي شرق جورجيا، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الدينية في مصر وجورجيا، وتبادل الرؤى والخبرات في المجالات الدينية والعلمية والفكرية، بما يسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش.

وأكد وزير الأوقاف حرص وزارة الأوقاف على دعم جسور التواصل مع العلماء والقيادات الدينية من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم قضايا الدين والمجتمع، مشيدًا بالعلاقات التي تجمع بين مصر وجورجيا.

من جانبه، أعرب سماحة الشيخ إعتبار أمينوف عن تقديره لدور مصر ومؤسساتها الدينية والعلمية، مشيدًا بما تبذله من جهود في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والسلام والتعايش.

وفي ختام اللقاء، أهدى سماحة الشيخ إعتبار أمينوف وزير الأوقاف هديةً تذكارية، تعبيرًا عن تقديره للعلاقات التي تجمع بين المؤسسات الدينية في مصر وجورجيا.