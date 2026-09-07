رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية: 70% من الجزارين لا يبيعون حتى نصف عجل في الأسبوع

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن سوق اللحوم يعاني خلال الفترة الأخيرة من ضعف شديد في القوة الشرائية، نتيجة موجة التضخم التي طالت سلع غذائية منها اللحوم وكذلك بعض الخدمات، معتبرًا أن الطبقة الوسطى شبه تأكلت مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف "عبد الباسط" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن الإحصاءات تشير إلى استهلاك نحو 600 ألف طن من اللحوم سنويًا، بما يعادل نحو 100 جرام للفرد يوميًا، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس حالة الضعف التي يشهدها سوق اللحوم بالنسبة للمستهلك المصري.

ولفت إلى أن نحو 70% من محال الجزارة تعاني من ضعف القوة الشرائية، في الوقت الذي تتحمل فيه التزامات تجاه العمال، إلى جانب ارتفاع تكاليف الخدمات، مثل المياه والكهرباء، نتيجة التضخم الذي طال مختلف جوانب الحياة.

ورأى أن الحالة الاقتصادية العامة "غير مرضية للشعب المصري"، مؤكدًا أن الجزار نفسه جزء من هذه المنظومة، لأنه في النهاية مستهلك ويتأثر بارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.

ولفت رئيس شعبة القصابين إلى أن خروج الحرس القديم أصحاب الخبرة من مهنة الجزارة يمثل مؤشرًا غير صحي، مضيفًا أن هناك نحو 3 أو 4 محال جزارة تخرج من النشاط أو تتوقف عن العمل أو تؤجل محالها مع بداية كل شهر.

وتابع أن نحو 70% من الجزارين لا يبيعون حتى نصف عجل في الأسبوع، في ظل حالة الركود وضعف الطلب، مشيرًا إلى محدودية الإنتاج المحلي من اللحوم، حيث إن الإنتاج المحلي يمثل نحو 40% من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد نحو 60% من الخارج، سواء في صورة لحوم حية أو مجمدات.