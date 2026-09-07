متحدث الصحة: 206 وحدات ضمن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ونستهدف الوصول لـ 440

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن العمل على إنشاء منظومة قومية متكاملة للسكتة الدماغية، بهدف اختصار المسافة بين المريض والحصول على العلاج، مشيرًا إلى أن السكتة الدماغية تعد السبب الثاني للوفاة عالميًا، والأول للإعاقة المكتسبة بين البالغين على مستوى العالم.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن المنظومة لا تقتصر على إنشاء وحدات جديدة، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات ارتفع من عدد محدود إلى 206 وحدة ومركز على مستوى الجمهورية، مع استهداف الوصول إلى 440 وحدة في المرحلة النهائية.

وأشار إلى أن مفهوم الشبكة يتمثل في ربط جميع هذه الوحدات من خلال شبكة اتصالات إلكترونية، إلى جانب ربطها بسيارات الإسعاف والغرفة المركزية للرعاية العاجلة بالوزارة، وبالخط الساخن للسكتة الدماغية 16474.

وتابع أنه عند ظهور أي أعراض للسكتة الدماغية على المريض، يتم توجيهه إلى أقرب مكان يمكنه الحصول فيه على الخدمة الطبية اللازمة، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بمنظومة متكاملة.

واستكمل أن الوحدات تعمل فعليًا ومجهزة بالأشعة والمستلزمات اللازمة، وتضم كوادر طبية على أعلى مستوى من أساتذة الجامعات واستشاريي الوزارة والمتخصصين في أمراض المخ والأعصاب.

ولفت إلى وجود بروتوكولات علاجية موحدة تضمن اتباع الخطوات العلاجية نفسها على مستوى مختلف المحافظات، إلى جانب وجود مسار واضح لتحويل المرضى، وتنفيذ زيارات متابعة وميدانية بصورة مستمرة للتأكد من جاهزية هذه الأماكن وقدرتها على تقديم الخدمة للمرضى.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على أهمية ملف السكتة الدماغية ضمن منظومة الرعاية الصحية، لما تمثله من عبء صحي واجتماعي، وضرورة عامل الوقت في التعامل مع الحالات، حيث يمثل سرعة بدء التدخل العلاجي فارقاً حاسماً في فرص التعافي وتقليل المضاعفات.

وجاء ذلك في كلمة الوزير خلال حفل تكريم مراكز ووحدات السكتة الدماغية المتميزة، الذي نظمته الشبكة القومية للسكتة الدماغية اليوم الأحد، تقديرًا لحصولها على جوائز دولية لجودة الخدمات المقدمة، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات والخبراء والفرق الطبية والإسعافية والعاملين بمنظومة الرعاية الصحية.