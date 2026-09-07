متحدث الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية لا يقتصر على المحافظات الكبرى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الشبكة القومية للسكتة الدماغية شهدت دخول الخدمة لأول مرة في عدد من المحافظات التي لم تكن ممثلة بها من قبل، من بينها: مطروح وبني سويف وقنا ودمياط والوادي الجديد، إلى جانب تشغيل وحدات في مناطق مثل شمال سيناء والعريش والغردقة والعلمين والخارجة.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن التوسع في الشبكة لا يقتصر على المحافظات الكبرى أو القاهرة الكبرى، وإنما يستهدف الوصول بالخدمة إلى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه في حال تعرض شخص لأعراض السكتة الدماغية في منطقة لا يتوافر بها مركز متخصص، يمكنه الاتصال بالخط الساخن 16474، ليتم توجيهه إلى أقرب قسم طوارئ لتقييم حالته والتعامل معها.

وتابع أن عدد الوحدات التابعة للشبكة القومية للسكتة الدماغية وصل حتى الآن إلى 206 وحدات ومراكز، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 440 مركزًا لتغطية جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد على أن المنظومة لا تقتصر على توفير أماكن لتقديم الخدمة، وإنما تشمل تجهيزات وأشعة وكوادر طبية متخصصة، إلى جانب بروتوكولات علاجية موحدة ومسارات واضحة لتحويل المرضى، مع تنفيذ زيارات متابعة ميدانية للتأكد من جاهزية المراكز والوحدات.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على أهمية ملف السكتة الدماغية ضمن منظومة الرعاية الصحية، لما تمثله من عبء صحي واجتماعي، وضرورة عامل الوقت في التعامل مع الحالات، حيث يمثل سرعة بدء التدخل العلاجي فارقاً حاسماً في فرص التعافي وتقليل المضاعفات.

وجاء ذلك في كلمة الوزير خلال حفل تكريم مراكز ووحدات السكتة الدماغية المتميزة، الذي نظمته الشبكة القومية للسكتة الدماغية اليوم الأحد، تقديرًا لحصولها على جوائز دولية لجودة الخدمات المقدمة، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات والخبراء والفرق الطبية والإسعافية والعاملين بمنظومة الرعاية الصحية.