قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الموارد الدولارية للدولة تتكامل من مصادر متعددة تشمل إيرادات تحويلات العاملين بالخارج، وكذلك حصيلة الصادرات التي تمثل "أكبر مورد للحصيلة".

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc" مصر"، مساء الأحد، أن الصادرات السلعية غير البترولية خلال العام الماضي سجلت 48.7 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار إلى تحقيق ما بين 18 إلى 20 مليار دولار من قطاع السياحة، بالإضافة إلى تدفقات استثمار أجنبي شهد زيادة من 12 إلى 13.3 مليار دولار.

وأوضح أن الواردات السلعية غير البترولية بلغت نحو 82.7 مليار دولار، مقابل 48.6 مليار دولار صادرات السلعية غير البترولية في العام الماضي، مشيرا إلى أن حجم عجز الميزان التجاري 34.2 مليار دولار.

ونوه أن هذا العجز يجري تعويضه من خلال موارد النقد الأجنبي الأخرى للدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ولفت إلى أن هناك تركز شديد للصادرات يقتصر على ما بين 100 إلى 200 شركة فقط تستحوذ على أغلب الصادرات المصرية، مشيرا إلى ضرورة توعية باقي الشركات بالإمكانيات والخدمات وتوسعة قاعدة المصدريين.

وأشار إلى تقليص زمن رد الأعباء التصديرية حاليا إلى 3 أشهر بدلا من فترات الانتظار الطويلة السابقة، إلى جانب العمل على ميكنة المنظومة بالكامل بالربط مع وزارة المالية ومنظومة "نافذة"، بحيث يرفع المصدر أوراقه إلكترونيا وتُفحص ويُصرف المبلغ في حسابه البنكي خلال أسبوع واحد فقط مع اكتمال المنظومة بنهاية العام الجاري.

ولفت إلى إطلاق بوابة "معلومات التجارة الخارجية" تضم كل بيانات التصدير والاستيراد في جمهورية مصر العربية، موضحا أن أهم الأسواق التصديرية للصادرات المصرية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وإيطاليا.