قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إن الشركات السياحية تقدم خدمات متميزة في الحج السياحي، في ظل تنفيذها لجميع الأعمال المرتبطة بالحج.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس 2»، أن غالبية القواعد والضوابط المنظمة للحج السياحي ثابتة ومتكررة سنويًا، لافتًا إلى أن إدراج قواعد جديدة يتم بناءً على السلبيات المرصودة في المواسم السابق، لتجنبها، وتطوير المنظومة بما يضمن تقديم خدمات متميزة وعلى أعلى مستوى.

ولفت إلى أن أسعار الحج السياحي تبدأ من 230 ألف جنيه للبري، فيما تصل قيمة البرامج المتوسطة التي تقدمها الشركات السياحية إلى 350 ألف جنيه، مؤكدًا عدم وجود حد أقصى لأسعار برامج الحج وأن التكلفة تحدد وفق الخدمات المقدمة.

وأوضح أن ضوابط الحج السياحي لعام 1448 هـ، استحدثت منظومة متنوعة من البرامج لتلائم مختلف المستويات المادية والاحتياجات، مضيفًا: «عندنا ما يقرب من 10 برامج أمام الحاج يختار منها ما يناسبه».

وتابع أن أكثر من 80% من برامج الحج السياحي تلائم غالبية فئات الشعب، لافتًا إلى شروط التقديم، ومنها دفع مقدم الحجز الذي يتراوح بين 50 ألفًا و120 ألفًا للمشاركة في القرعة العلنية التي تُجرى في 30 سبتمبر الجاري.

وذكر أن نظام الحج المصري تشترط ألا يكون المتقدم سبق له أداء فريضة الحج، وذلك لإتاحة الفرصة للأخرين، مضيفًا أنه بعض صدور نتائج القرعة وإعلان الفائزين يتم إعداد برنامج الحاج وسداد قيمة الخدمات المقدمة له.

وأشار إلى وجود غرف عمليات تابعة لوزارة السياحة والآثار بمصر، وعدد من المدن بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة الشكاوى وقبل وأثناء وبعد أداء مناسك الحج، بجانب إطلاقها تطبيق «رفيق» لأول مرة هذا العام.

وأضاف أن التطبيق يضمن التواصل المستمر على مدار اليوم بين غرف العمليات بالوزارة، وبين الحجاج والشركات السياحية ومشرفي الرحلات، كما يتيح إمكانية تقديم الشكاوى والتعرف على تفاصيل البرامج أيضًا.

[https://www.facebook.com/reel/808197865717663?locale=ar_AR](https://www.facebook.com/reel/808197865717663?locale=ar_AR)

وسبق أن اعتمد ، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في 2 سبتمبر الجاري، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم الحج المقبل لعام 1448هـ / 2027م، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستعداد المبكر للموسم، ومواصلة لجهودها لتطوير منظومة الحج السياحي، وضمان تقديم خدمات مُتميزة لحجاج السياحة.

وتأتي هذه الضوابط في ضوء أحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي من خلال شركات السياحة المصرية على البوابة المصرية الموحدة للحج، بدأ من 4 وحتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع فتح باب تقديم شركات السياحة لطلباتها لتنظيم الحج، على أن يتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لكافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 30 سبتمبر الجاري.