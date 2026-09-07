قال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية والمدرسية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أعداد الطلاب بمختلف المراحل الدراسية تتراوح بين 25 و27 مليون طالب بعضهم من الوافدين.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن هؤلاء الطلاب يستهلكون سنويًا ما يتراوح بين 15 و 18 مليون حقيبة مدرسية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

ولفت إلى وجود نحو 700 مصنع عامل في إنتاج الحقائب المدرسية والصناعات المغذية لها، وأن أسعارها تبدأ من 400 جنيه، وتحدد وفق عدّة عوامل تتضمن: العلامة التجارية، والملكية الفكرية.