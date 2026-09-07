سوزان نجم الدين تروي كواليس باب الخلق: محمود عبد العزيز ساندني في أول مشهد وصفق لأدائي

استرجعت الفنانة سوزان نجم الدين، كواليس مشاركتها في مسلسل «باب الخلق» مع الفنان الراحل «محمود عبدالعزيز»، والذي عرض عام 2012، وقدّمت فيه شخصية «يسرية هانم».

وقالت خلال تصريحات ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إنها اعتذرت عن المشاركة بالعمل في البداية بسبب سفرها لأمريكا، لتوافق على تقديمه بعد عودتها، ومضيفة أن التصوير بدأ قبل انتهائها من القراءة العمل.

وأضافت أنها أقامت أثناء تصوير المسلسل، في منزل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وزوجته بوسي شلبي، لافتة إلى المفارقة بين شخصية الراحل الطبيعية البسيطة في المنزل، وهالته القوية داخل موقع تصوير العمل، قائلة: «بتْحس إنه بِيَشِع في هذا المكان لأنه يعشق الشغل لذا تكبر هالته».

وأشارت إلى موقف جمعها بالراحل أثناء تصوير أولى مشاهد المسلسل، وأنها لم تكن حفظت النص جيدًا ما دفعها للتوتر والارتباك أمامه، قائلة: «شعرت كأن تعبيراته تقول أعوذ بالله على هذه البلوة والمصيبة التي جئنا بها».

وذكرت أن الراحل محمود عبدالعزيز في مراعاة لها، طلب بدء التصوير به، ليمكنها من مراجعة المشهد الذي قدّمته بأداء ممتاز لاحقًا، دفعه للتصفيق لها فور انتهائها، طالبًا إعادة تصوير مشهده بناء على ما قدّمته، قائلة: «قالي لي أنت بتشتغلينا دا أنت بتقوليها كويس جدًا برافو صقفوا لها».

ووصفت الراحل محمود عبدالعزيز، قائلة:«نجم عظيم واثق من نفسه ومن الآخرين، يتعلم من الجميع، أقول الله يرحمه لا يزال حاضرًا».