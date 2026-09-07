سوزان نجم الدين تكشف كواليس إصابتها في الحشاشين وسر إتقانها الفصحى: عشنا اللغة العربية لم نتعلمها

ذكرت الفنانة سوزان نجم الدين، بعض كواليس مشاركتها في مسلسل «الحشاشين» الذي عُرض عام 2024، بشخصية «ألينار»، والذي أبرز إتقانها للغة العربية الفصحى.

وقالت خلال تصريحات ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إنها والمخرج بيتر ميمي، قدّما الشخصية بأسلوب مختلف يجسد أقصى مستويات الشر المتأصل في الإنسان والذي يمكن ممارسته بهدوء ودون تأثر، معلقة: «اعتمدنا الشر الهادئ العميق اللي من جوا»

وتابعت أنهم صنعوا لشخصية «ألينار» تاريخًا غير مرئي ولا مكتوب، ولم يُصور للمشاهدين، ولكًنها عايشته لتفهم دوافع تحولها لتصبح بهذا الشر، لافتة إلى اعتزازها بتقديم هذا الدور الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

ونوّهت إلى أن مشهد مقتلها بالمسلسل كان أصعب مشاهدها، لأن إصبعها كُسر في أولى جلساته التحضيرية «البروفة»، ولافتة إلى أن التصوير لم يتم إلا بعد الثالثة.

ولفتت إلى أن نشأتها في البيئة الثقافية الشعرية المحيطة بوالديها، أسهمت في إتقانها للغة العربية، مضيفة: «اللغة العربية كانت عايشة معنا ولم تكن مجرد مادة تدرس في المدرسة وإنما طريقة حياة».

واسترجعت بعض ذكريات طفولتها حين كان والداها يتبادلان كتابة القصائد، والتي كانت تُعربها هي وإخوتها، وأن والدها الراحل الشاعر والمحامي نجم الدين صالح كان يحدثهم باللغة العربية الفصحى، مضيفة: «اللغة العربية الفصحى كانت عايشة معنا مثل الشرب والأكل.. لم نتعلمها وإنما عشناها».

وجاءت تصريحات نجم الدين، تعقيبًا على استرجاع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ذكريات توليه منصب مقرر لجنة المسلسلات التاريخية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون قبل نحو 20 عامًا، وإشارته إلى رصد اللجنة أثناء مشاهدتها للأعمال التاريخية السورية، لتميزها وإتقانها للغة العربية وسلامة مخارج حروفها.