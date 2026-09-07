السفير الإسرائيلي بألمانيا يعرب عن قلقه إزاء فوز حزب البديل بانتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت

أعرب السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، عن قلقه إزاء فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت التي جرت أمس الأحد.

وفي تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال بروسور اليوم الاثنين: "ينبغي لانتخابات سكسونيا-أنهالت التي جرت في العطلة الأسبوعية أن تثير قلق كل من يهمه مستقبل الحياة اليهودية في ألمانيا. فبعد 80 عامًا فقط من المحرقة، حقق حزب وصف قياديوه النصب التذكاري للمحرقة في برلين بأنه /نصب للعار/ مكاسب قياسية".

وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي أن معاداة السامية مسار خطير لا يجوز التسامح معه"، ورأى أن "ألمانيا تحتاج إلى جدار عزل في جميع الجبهات ضد معاداة السامية، بحيث لا يقتصر الأمر على عبارات الإدانة فحسب، بل يمتد ليصبح أفعالا ملموسة".

وكان السياسي في حزب "البديل"، بيورن هوكه، أثار عام 2017 جدلًا واسعًا خلال خطاب ألقاه في مدينة دريسدن، عندما طالب بـ"تحول بمقدار 180 درجة في سياسة التعامل مع الذاكرة التاريخية". وقال أيضًا، في إشارة إلى النصب التذكاري للمحرقة في برلين: "نحن الألمان، أي شعبنا، الشعب الوحيد في العالم الذي أقام في قلب عاصمته نصبًا للعار".

تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل" حسم بجدارة انتخابات برلمان ولاية سكسونيا- أنهالت لصالحه حيث حصل على 8ر43% من الأصوات، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وهو فرع حزب ميرتس، المسيحي الذي مني بخسائر فادحة، وحصل على 2ر17%.

غير أن "البديل" لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة.