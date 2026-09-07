كوشنر: أجرينا حوارا مثمرا مع بوتين

صرح جاريد كوشنر، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين كان مثمرًا، مشيرا إلى أن المحادثات تناولت عددا من التساؤلات والقضايا.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن كوشنر قوله بشأن المحادثات مع بوتين: «لقد كان حوارا جيدا للغاية، طرحنا خلاله العديد من الأسئلة، كما طرح هو أيضا العديد من الأسئلة».

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقدر عاليًا جهود نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لحل النزاع في أوكرانيا ويعرب عن امتنانه لالتزامه بالسلام.

وقال بيسكوف للصحفيين، إن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يتواصلان هاتفيًا بعد زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكييف.

ويوم السبت الماضي، عقد بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اجتماعًا في الكرملين استمر لنحو ثلاث ساعات.

وفي وقت لاحق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن مباحثات بوتين مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، كانت «بنّاءة وصريحة للغاية».

وقال أوشاكوف للصحفيين إن المباحثات، التي جرت في موسكو، جاءت «في وقتها المناسب، وكانت مفيدة للغاية لكلا الجانبين».

ويوم أمس، وصل المبعوثان الأمريكيان إلى كييف عبر بولندا؛ وأفادت القناة الأوكرانية «تي إس إن» بانتهاء الجزء الرسمي من المحادثات التي جرت على عدة مراحل، لافتة إلى أن ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا انضموا إليها في مرحلة لاحقة.