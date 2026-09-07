بنك أوف أمريكا: الهند بحاجة إلى تسريع نمو قطاع التصنيع لتحقيق طموحاتها طويلة الأمد

يرى خبراء اقتصاد في "بنك أوف أميركا" أن الهند تحتاج إلى تسريع وتيرة نمو قطاع التصنيع بشكل كبير من أجل تحقيق طموحاتها طويلة الأمد في هذا المجال، مشيرين إلى وجود عدد من العوائق التي تحول دون تحول البلاد إلى مركز عالمي للتصنيع.

وبحسب تقديرات خبراء "بنك أوف أميركا"، بقيادة راهول باجوريا، فإن قطاع التصنيع الهندي يحتاج إلى التوسع بمعدل سنوي لا يقل عن 10% على مدار الأعوام الـ15 المقبلة، من أجل رفع حصته من الاقتصاد إلى 25%، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين.

ويفترض هذا التقدير أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي سنويا بنسبة 7% تقريبا.