مسئولة بريطانية تندد بالاحتجاجات المناهضة للمهاجرين

نددت كبيرة أمناء مجلس الوزراء البريطاني لشئون الخزانة، إيما رينولدز، اليوم الاثنين، باحتجاج المئات الذين أغلقوا ​طرقا في مدينة بورتسموث الساحلية الإنجليزية في محاولة ‌لمنع وصول مهاجرين من فرنسا واصفة إياهم "بالبلطجية".

وكان هذا التجمع في ساعة متأخرة من مساء أمس هو المظاهرة الثانية المناهضة للمهاجرين ​في غضون يومين بعد أن عرقل رجال ملثمون ​حركة المرور في ميناء دوفر يوم السبت مرددين هتاف "أوقفوا ⁠القوارب"، في إشارة إلى السفن التي تنقل طالبي اللجوء ​عبر القنال الإنجليزي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وردا على سؤال حول الاحتجاجات، قالت رينولدز لشبكة ​سكاي نيوز: "ربما كان حجم الاحتجاج أمرا لم نشهده من قبل لكن الشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع".

وواجهت الحكومات البريطانية المتعاقبة اتهامات ​من أحزاب المعارضة ونشطاء مناهضين للهجرة بالفشل في الحد ​من أعداد طالبي اللجوء الذين يأتون إلى بريطانيا، غالبا في قوارب مطاطية ‌مكدسة ⁠بالركاب.

وقالت رينولدز، إن الأعداد انخفضت بشكل حاد إلى نحو 17 ألفا في الفترة من أول يناير إلى أول سبتمبر، بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام ​الماضي.

وجاء الاحتجاج ردا ​على وصول ⁠140 مهاجرا عبروا إلى انجلترا، ودعت له بعض الجماعات اليمينية المتطرفة عبر شبكات التراسل ​مثل سيجنال وتليجرام على الأرجح.

وقالت رينولدز: "هذا سلوك بلطجي ​وترهيبي".

وبسؤالها عن كيفية تنظيم الاحتجاجات بهذه السرعة، أجابت بأن ذلك يمثل "مصدر قلق".

ويمثل وصول القوارب الصغيرة إلى بورتسموث تغييرا عن المسار ⁠المعتاد ​الذي تسلكه الزوارق المطاطية، التي عادة ​ما ترسو في مكان أبعد شرقا بالقرب من دوفر حيث توجد منشأة كبيرة ​لاستقبال المهاجرين.