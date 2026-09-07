 التحقيق مع شخص غسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحقيق مع شخص غسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 2:38 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 2:38 م

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه شخص مقيم بالقاهرة لغسله 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والمساهمة فى الشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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