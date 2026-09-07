استطلاع: غالبية الإسبان غير راضين عن تعامل حكومتهم مع أزمة سبتة

أظهر استطلاع للرأي نشر، اليوم الاثنين، أن نحو تسعة من كل 10 إسبان يحملون المغرب مسؤولية عمليات العبور الجماعية للمهاجرين إلى سبتة في أواخر يوليو في حين يرى غالبية الإسبان أن أسلوب تعامل ‌رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مع الأزمة "سيء" أو "سيء جدا".

وكشف الاستطلاع، الذي شارك به 2000 شخص وأجرته مؤسسة (40 دي.بي) لصالح صحيفة الباييس وإذاعة سير، أيضا عن تراجع التأييد للحزب الحاكم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وسجل الاستطلاع ارتفاعا في نوايا التصويت للمحافظين وحزب فوكس اليميني المتطرف المناهض للهجرة، وهو ما يتماشى مع نتائج عدة استطلاعات أخرى أجريت بعد موجة التدفق عبر الحدود إلى ⁠الجيب الواقع في شمال إفريقيا والتي أدت لسقوط عشرات القتلى.

ووجد استطلاع 40 دي.بي أن 89 % من المشاركين به يرون أن المغرب يتحمل المسئولية الكبرى عن الأزمة، في حين أيد 75 % خيار عصابات الاتجار بالبشر، وقال 74 % إن السبب هو انتشار المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى 73 % أن المهاجرين الذين قرروا العبور هم السبب الأكبر، في حين حمل 72 % المسئولية الكبرى للحكومة الإسبانية.

وقيم 14.2 % فقط من المشاركين في الاستطلاع طريقة تعامل سانشيز مع الأزمة بشكل إيجابي ‌بينما قال ⁠الثلثان إن استجابته كانت بطيئة جدا.

كما بلغت نوايا التصويت المجمعة لصالح الحزب الشعبي المحافظ وحزب فوكس 50.2 %، مما أدى إلى تجاوز تحالفهما اليميني المحتمل عتبة 50 % للمرة الأولى في استطلاع للرأي خلال هذه الدورة البرلمانية.

وانخفضت نسبة كتلة تيار يسار الوسط إلى 36.1 %.

زاد التأييد للحزب ⁠الشعبي من 32 % في استطلاع 40 دي.بي السابق الذي أجري في يوليو إلى 32.4 %، وحزب فوكس من 17.2 % إلى 17.8 %، بينما تراجع التأييد للحزب الاشتراكي بقيادة سانتشيث من ⁠28 بالمئة إلى 27.6 %.

وذكر نحو 27 % من المشاركين في الاستطلاع أن حزب فوكس هو الحزب الأكثر قدرة على التعامل مع قضية الهجرة متقدما على الحزب الاشتراكي الذي ⁠أيده 18.4 % والحزب الشعبي الذي ذكره 13.9 %.

وإلى ذلك، اختار سبعة من كل 10 مشاركين تشديد الرقابة على الحدود بدلا من حماية المهاجرين المعرضين للمخاطر، وأيد 82 % زيادة الأسوار وتعزيز المراقبة على حدود إسبانيا.