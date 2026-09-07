إيران تضاعف أسعار البنزين غير المدعوم ليصل إلى 100 ألف ريال للتر الواحد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة الإيرانية عن زيادة حادة في أسعار الوقود، وسط الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية الحكومية، كرامات ويس-كرمي، للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن سعر لتر البنزين في السوق الحرة سيتضاعف اعتبارا من غد الثلاثاء، من 50 ألف ريال (6ر3 سنت أمريكي) إلى 100 ألف ريال.

وأضاف كرامات أن أسعار البنزين المدعوم ستظل دون تغيير.

وتعد أسعار الوقود في إيران من بين الأرخص في العالم، حيث يملأ الإيرانيون خزانات سياراتهم بأول 110 لترات باستخدام بطاقة دعم الوقود، بسعر يزيد قليلا عن سنت أمريكي واحد للتر.

وبمجرد استنفاد هذه الكمية المخصصة، يطبق السعر العادي البالغ 100 ألف ريال للتر.