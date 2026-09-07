رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

استقبل مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا رسميًّا من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، برئاسة كونستانتين ليميتوفسكي، رئيس الاستثمار للمنطقة 2 والعملاء العالميين لمشروعات وتمويل الشركات، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الدعم الفني والتمويلي لمشروعات البنية التحتية، والتحول الأخضر والتنمية المستدامة، في ظل التطور الذي تشهده المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة.

حضر اللقاء مسؤولي البنك الآسيوي AIIB، ومستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، ومسؤول ملف البنك الآسيوي بوزارة المالية، وممثل للخارجية المصرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة الاقتصادية

أكد شيخون اهتمام المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع البنك، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على الاستثمار بالمنطقة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، والذى يتطلب توسعات متواصلة على مستوى مشروعات المرافق والبنية التحتية لمواكبة هذا الطلب، بجانب مشروعات تطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بمشاركة فعالة بين القطاعين العام والخاص PPP، فضلًا عن مشروعات التحول الرقمي، والطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، التي يمكن الاستفادة في تنفيذها من خبرات البنك الآسيوي في هذا الشأن.

من جهته أعرب كونستانتين ليميتوفسكي، عن تطلع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمرافق التي تمثل نطاق العمل الرئيس للبنك، موضحا أن البنك الآسيوي يمتلك خبراتٍ واسعة فيما يتعلق بمشروعات التحول الرقمي والأخضر، وجهود تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة لمختلف أنواع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن تقديم الاستشارات الفنية والائتمانية وغيرها، مما يدعم تحسين مناخ الأعمال بالمنطقة، مشيدًا بما تحققه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من نجاح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات.

والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، بنك تنمية متعدد الأطراف أُسس بهدف تحسين المخرجات الاقتصادية والاجتماعية في آسيا وحول العالم من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، ويركز البنك على تمويل المشروعات في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والتوافق الأخضر، والنقل والمواصلات، ومعالجة وتحلية المياه، والتحول الرقمي والمرافق العامة، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.