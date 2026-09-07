مصرع 11 من مجموعة متسلقين بشمال القوقاز الروسي إثر انهيار جليدي

قالت أجهزة الطوارئ في منطقة قبردينو-بلقاريا الروسية إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون بعد تعرض مجموعة من المتسلقين في المنطقة الكائنة بشمال القوقاز لانهيار جليدي.
وانحدر الانهيار الجليدي من جبل ميجيرجي، أحد أعلى القمم في شمال القوقاز الروسي، في حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد ليصطدم بمجموعة من 33 متسلقا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وأفادت أجهزة الطوارئ بأن 10 متسلقين تمكنوا من النزول من الجبل بمفردهم حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، بينما لا يزال مصير ستة آخرين مجهولا.
وأضافت أن أكثر من 50 من رجال الطوارئ شاركوا في عملية البحث والإنقاذ لكن الجهود واجهت عقبات مثل وعورة التضاريس وارتفاع مخاطر حدوث انهيارات جليدية أخرى.