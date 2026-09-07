مصرع 11 من مجموعة متسلقين بشمال القوقاز الروسي إثر انهيار جليدي

قالت أجهزة الطوارئ في منطقة ​قبردينو-بلقاريا الروسية إن 11 شخصا ‌على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون بعد تعرض مجموعة من ​المتسلقين في المنطقة الكائنة ​بشمال القوقاز لانهيار جليدي.

وانحدر الانهيار ⁠الجليدي من جبل ميجيرجي، ​أحد أعلى القمم في شمال ​القوقاز الروسي، في حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) أمس ​الأحد ليصطدم بمجموعة من ​33 متسلقا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت أجهزة الطوارئ بأن 10 ‌متسلقين ⁠تمكنوا من النزول من الجبل بمفردهم حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت ​المحلي، بينما ​لا ⁠يزال مصير ستة آخرين مجهولا.

وأضافت أن أكثر ​من 50 من رجال ​الطوارئ ⁠شاركوا في عملية البحث والإنقاذ لكن الجهود واجهت عقبات مثل ⁠وعورة ​التضاريس وارتفاع مخاطر ​حدوث انهيارات جليدية أخرى.